المسحل: من المبكر الحديث عن استضافة المونديال

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أوضح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن السعودية على استعداد دوما لاستضافة المناسبات الرياضية الكبرى، مشيراً أنه ما يزال من المبكر الحديث عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم.

وقال المسحل: «ما يزال من المبكر الحديث عن استضافة كأس العالم، وهذه الأمور تحتاج إلى تنسيق واتصال مع جهات عدة، ومتى ما آن الأوان سيتم الإعلان عن ذلك»، وفق «الرياضية».

وعن مشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، أكد المسحل أن الهدف هو المراكز الأولى: «أي بطولة يشارك فيها المنتخب هدفه المركز الأول، وإن شاء الله فالهم الذهب».

وأكد المسحل في حديثه، أن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه في بلاده حالياً وسيصل إلى الرياض خلال يومين.

وعن الأحاديث المتداولة عن تفريغ عدد من الحكام الأجانب، واستقرارهم في السعودية، علق: «يوجد العديد من الحكام شبه متفرغين ولهم أجر شهري، ويوجد عمل كبير معهم من أجل مساعدتهم وتطويرهم».