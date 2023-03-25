المسحل يكرم كابتن منتخب السيدات بعد دخول الأخضر تصنيف الفيفا

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حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على تكريم كابتن المنتخب الوطني للسيدات بيان صدقة بعد دخول المنتخب أمس تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أشاد بما حققته لاعبات المنتخب الوطني خلال عام ونصف فقط أنه يعد إنجازًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هذه اللحظة التاريخية بدخول أخضر السيدات لتصنيف فيفا تعد تتويجًا لاستثمارات واهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، ومتابعة وزير الرياضة لكل ما يتعلق بكرة القدم.

دخل المنتخب الوطني للسيدات، أمس الجمعة، رسميًا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.

ومنذ تأسيسه عام 2021 خاض المنتخب الوطني للسيدات 9 مباريات، وتوج بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي؛ الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.