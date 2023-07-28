المسرح المكشوف بقرية مراوة يشهد الحفل الرئيسي لمهرجان صيف الباحة

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شهد المسرح المكشوف بقرية مراوة أمس, الحفل الرئيسي لمهرجان صيف الباحة ” صيف الباحة أجمل”.

وتخلل الحفل العديد من الفلكلورات الشعبية, والعروض العالمية الحية, وسهرة غنائية, وفلم يتحدث عن مقومات منطقة الباحة السياحية, وفقرة للألعاب النارية.

من جهته أوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان وفعاليات صيف الباحة؛ أن الحفل يُعتبر أنموذجاً لما سيقدم من فعاليات وعروض مسرحية وغنائية تقدم لأهالي وزوار المنطقة خلال صيف هذا العام, إضافة إلى الفعاليات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع والتي تزيد عن 3 آلاف فعالية, وتنفذ في الحدائق العامة والمتنزهات والقرى التراثية.