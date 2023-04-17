المسطحات الخضراء والخدمات المتنوعة وجودة الحياة تجذب مرتادي طريق الملك خالد بسكاكا

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يُعد طريق الملك خالد بمدينة سكاكا من النماذج الحية التي تعكس جهود أمانة منطقة الجوف لأنسنة المدن وخلق بيئة صحية ورفع جودة حياة الأهالي، من خلال زيادة عدد المسطحات الخضراء، وتوفير الخدمات المختلفة، ومسارات المشي والدراجات الهوائية والجلسات وألعاب القوى الرياضية، وخدمات تزويد الهواتف الذكية بالشواحن، والاعتناء بالنظافة العامة وتحسين المشهد الحضري.

وتستقطب المقاهي والمطاعم والمسطحات الخضراء المنتشرة على طول طريق الملك خالد مرتادي الطريق والأهالي، للاستمتاع بأوقاتهم، والاستفادة من الخيارات الخدمية المتنوعة، حيث شهد الطريق خلال الأعوام الأخيرة أعمال تطوير وإعادة تأهيل أسهمت في تحويله لمتنفس ينبض بالحياة والحراك الترفيهي والتجاري.

ويوفر الطريق لمرتاديه حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل المقاهي والمطاعم والمحال التجارية وغيرها من المواقع للترفيه أو التسوق، حيث يقع على امتداده العديد من المقاهي والمطاعم ذات العلامات التجارية الشهيرة لكون الطريق يُعد الحزام الغربي للمدينة ويغلب على جلساتها الهدوء ووجودها بالقرب من المنطقة الأثرية غرب مدينة سكاكا، كما تم خلال الفترة الماضية تأهيل الطريق بدهان الأرصفة وتركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى مشروع جسر ونفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متراً، الذي أسهم في انسيابية الحركة والتسهيل على الأهالي.