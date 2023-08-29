المسيرات الأوكرانية داخل موسكو توقظ سلاح “الليزر” الروسي من نومه

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول سلاح “الليزر” الروسي، الذي يستخدم للدفاع عن موسكو من خطر المسيرات الأوكرانية.

وذكرت أن كييف اعتمدت مؤخرا استراتيجية المسيرات في هجومها على روسيا.

وبينت أن المسيرات الأوكرانية استهدفت العاصمة الروسية موسكو بوتيرة مرتفعة، وأجبرت الدب الروسي على فتخ خزنة مفاجآت، واختبار مدفع ليزر للتصدي لمسيرات كييف.

وأفادت بأنه أثناء الاختبارات أطلق الليزر الروسي أشعة وخطوط تحت الحمراء، وأحرق جسم الطائرة بأشعة الليزر القوية.

وأضافت أن قوة الليزر والأشعة تستطيعان كشف أماكن المسيرات ومطاردتها.