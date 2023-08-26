المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن يعبرون عن شكرهم للمملكة على عنايتها بكتاب الله وأهله

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أكد عدد من المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها “43” التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 9 – 21 من شهر صفر الحالي لعام 1445هـ، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، أن هذه المسابقة تترجم عناية المملكة وقيادتها المباركة بالقرآن الكريم وأهله، معبرين عن فرحتهم بالترشح للمشاركة في هذه المسابقة الدولية، والتي تجمع حفظة كتاب الله الكريم من دول العالم مؤكدين جاهزيتهم لخوض التصفيات النهائية.

ورفع المتسابقون شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام كبير بكتاب الله الكريم وأهله، وعلى ما وجدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وحسن تنظيم للمسابقة .

وعبر المتسابق خالد بن علي من جمهورية روسيا، الذي يشارك في الفرع الرابع، عن مشاعره الفياضة عندما رأى الكعبة المشرفة خلال أداء مناسك العمرة، لأول مرة في حياته، رافعا شكره لقيادة المملكة على دعمها لحفظة كتاب الله الكريم وعلى هذه المكرمة التي من خلالها تحقق حلمه بالمشاركة في هذه المسابقة وزيارة بيت الله، كما قدم شكره للقائمين على المسابقة من حسن الاستقبال والتنظيم.

‏كما أعرب المتسابق عبدالجبار صالح من جمهورية بوركينافاسو عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المسابقة العالمية، مبينا أن هذه المسابقة تعد من صور عناية المملكة العربية السعودية وقيادتها المباركة بالقرآن الكريم وأهله، مبيناً جاهزيته لخوض منافسات التصفيات النهائية، رافعا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تسخيرها كل الإمكانات للمشاركين في هذا المحفل القرآني العظيم.

‏وأعرب المتسابق معاذ خالد من جمهورية ألمانيا الذي يشارك في الفرع الخامس عن شعوره بالفخر والاعتزاز من خلال ترشيحه للمشاركة في هذه المسابقة القرآنية وتمثيل بلده، باعتبارها من أقوى المسابقات القرآنية الدولية عبر العالم، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ أن وطأت أقدامهم أرض المملكة ووصولا إلى مقر الانعقاد بمكة المكرمة.