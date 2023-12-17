” المشاعر وتأثيرها على الكلمة ” ندوة أدبية في تبوك

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نظم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة مقهى ” سكتش تبوك” أمس، ندوة حول قوة الكلمة في الإلقاء ومدى تأثير المشاعر على الكلمة، بمشاركة مشرف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمنطقة تبوك فايز البلوي، وحضور عدد من المثقفين والمختصين من حاضنة الأدب والحوار بالمنطقة.

وتطرق ” البلوي ” خلال الندوة لقوة الكلمة في الإلقاء، وتأثير النغمة على الكلمة، وكيف يصل المعنى للمتلقي بناءً على النبرة المُستخدمة في إيصاله، وماهي الأركان والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المُحاور أو المُتحدث الجيّد حتى يكون حديثه مُستساغ للمستمعين.

وأكد أهمية وجود مشاعر في الكلام ووقعها المُهم في إيصال الكلمة بمعناها المُراد والمستصاغ.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الأساليب الإقناعية في الخطابة، وتداخل الإمتاع والإقناع في الأجناس الثقافية.