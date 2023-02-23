المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشؤون الإنسانية والجفاف

المناطق_الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشؤون الإنسانية والجفاف عبدالرحمن عبدالشكور، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وآفاق العمل الإنساني في الصومال، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

ونوّه عبدالرحمن عبدالشكور بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، مشيدًا بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز، مشيدا بالتنظيم المتميز لأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الجوهرية المتصلة بالعمل الإنساني.