“المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة” يلتقي بوزير الصحة في جمهورية هندوراس

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، بمعالي وزير الصحة في جمهورية هندوراس الدكتور خوسيه مانويل ماثيو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي وذلك بالعاصمة تيغوسيغالبا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، خصوصاً ما يواجه هندوراس من تحديات إنسانية في القطاع الصحي.

ونوّه الدكتور خوسيه مانويل ماثيو بجهود المملكة الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم.