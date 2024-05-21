المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمستفيدين حول العالم، ودور الهيئة العامة للطيران المدني في إيصال تلك المساعدات بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومدى إسهام النقل الجوي في خدمات البحث وعمليات الإنقاذ وإجلاء السكان وتقديم الغذاء والإمدادات الطبية في المناطق المنكوبة و المتضررة حول العالم.

ونوّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.