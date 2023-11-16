المشرف على المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام: 98% من المواطنين يشعرون بالفخر تجاه الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين

أكد المشرف على المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام الدكتور “عبد السلام السليمان”، أن هناك ما يقارب من 98% من المواطنين يشعرون بالفخر تجاه الحملة الشعبية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لإغاثة فلسطين.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن سهولة إجراءات التبرع ساهم بالإقبال المجتمعي الكثيف والواسع على الحملات الإغاثية والإنسانية التي تطلقها المملكة.

وأوضح أن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني تحظى باهتمام بالغ من قبل المواطنين والقيادة السعودية، انطلاقا من دور المملكة التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني.