المشرف على المنتخب السعودي للأحياء: طلابنا الموهوبون ينافسون بكل فخر للوصول للعالمية في المسابقة الدولية للأحياء بالإمارات

قال “يوسف الشهراني” المشرف على المنتخب السعودي للأحياء، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى تحقيق التقدم والريادة في كافة المجالات لا سيما في مجال التعليم والبحث العلمي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن الطلاب السعوديين المشاركين في المسابقة الدولية المنعقدة في الإمارات بمجال الأحياء، يتمتعون بثقة نفس كبيرة في النجاح والتقدم، كما أنهم تلقوا التدريب الكافي بالاشتراك بين وزارة التعليم وموهبة.

وأكد أن المسابقة الدولية في الأحياء المنعقدة في الإمارات يشارك فيها مايقرب 320 طالب وطالبة من 80 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن المملكة تشارك في هذه المسابقة بـ 4 طلاب من طلابها أصحاب الهممم العالية والطموح الواعد، ليحققوا التفوق والنجاح والريادة للمملكة على المستوى الدولي والعالمي.