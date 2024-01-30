المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي وزير الطاقة والموارد المائية الصومالي

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة مقديشو، معالي وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية الصومال الفيدرالية جامع تقل عباس، وذلك خلال زيارة معاليه للصومال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وبالأخص المتعلقة بالموارد المائية، وكذلك مناقشة مستجدات المشاريع المنفذة من المركز في الصومال بمجالات المياه والإصحاح البيئي.

وقدم وزير الطاقة والموارد المائية الصومالي شكره الوافر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يشكل علامة فارقة في ميدان العمل الإنساني حول العالم.