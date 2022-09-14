المشيطي: إطلاق برنامج الحفاظ على الأرض لتخفيف التغيرات المناخية

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارة سيساعد على عملية التنمية المستدامة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة.
إطلاق برنامج الحفاظ على الأرض من أجل تخفيف التغيرات المناخية
وأضاف خلال حديثه في مؤتمر قمة الذكاء الاصطناعي، أن يتم العمل على تمكين تقنيات الذكاء الاصناعي من خلال 3 برامج و11 مبادرة لتطبيق حلول الاستدامة، تم إطلاق برنامج الحفاظ على الأرض ومتابعة التربة،و يسهم في متابعة التغير المناخي.
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فيديو | نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي:
نعمل على تمكين تقنيات الذكاء الاصناعي من خلال 3 برامج و11 مبادرة لتطبيق حلول الاستدامة.. وسنطلق برنامجا يسهم في متابعة التغير المناخي
#قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/xvuImAlQAV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022