المشيطي يشارك متطوعي “الجموم” في إطلاق حملة للتشجير ويُثمّن جهودهم الطموحة في تنمية الغطاء النباتي

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أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أهمية توظيف التقنيات الحديثة وفق معايير الاستدامة والجودة والتنافسية، إلى جانب تطوير حلولٍ مبتكرة لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال زيارته محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، حيث تفقّد إحدى المزارع السياحية بالمحافظة، معربًا عن سعادته بالاطلاع على المشاريع الطموحة لأبناء المنطقة، وتطبيقهم لأحدث النظم والتقنيات الزراعية؛ التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.

وشارك المهندس المشيطي في حملة “التشجير” مع عددٍ من المتطوعين والمتطوعات بالجموم، وذلك خلال زيارته للمتنزه البيئي بالمحافظة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتشجير، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وتفقّد عددًا من المواقع بمنطقة مكة المكرمة، واطلع على الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين، وفي مقدمتها برنامج “ريف السعودية” لدعم صغار المزارعين، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرع، والخطط والرؤى المستقبلية للوزارة وكيفية تفعيلها من خلال الإدارات والمكاتب بالمنطقة.

وكان المشيطي قد عقد اجتماعًا خلال الزيارة، حضره وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع غانم الجذعان، ومدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ماجد بن عبد الله الخليف، إضافةً إلى عدد من مديري الإدارات.

ودعت الوزارة القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وجميع شرائح المجتمع، والمهتمين بالعمل التطوعي في المنطقة، إلى المشاركة في الفرص التطوعية ضمن حملة “السعودية الخضراء”، التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمشاركة الجمعيات البيئية، وذلك من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والتي توفر العديد من المجالات التطوعية؛ مثل مشروعات التشجير، ونثر البذور، وإنتاج الشتلات في المتنزهات الوطنية، وحملات نظافة أراضي الغطاء النباتي.