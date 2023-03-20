المصرية لبنى محمود “الأم”.. و”المرأة الحديدية” في ذمة الله

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توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود مساء أمس (الأحد) بعد صراع مع المرض، على أن يتم تشييع جثمانها اليوم (الإثنين) من مسجد السيدة نفيسة في وسط العاصمة القاهرة.

ويُعرف عن الفنانة صاحبة الـ89 عملاً فنياً بأنها “المرأة الحديدية” في الدراما والسينما المصرية؛ بسبب ظهورها المُتكرر كامرأة قوية الشخصية.

واتسمت أعمال الراحلة التي تخرجت في المعهد العالي للباليه، بالتنوع منذ بدايتها في الفن عام 1985 بمشاركتها الشهيرة في فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، ثم “شارع محمد علي” و”كريستال” و”غرام” و”انتقام بالساطور”.

وزادت شهرة لبنى محمود في الوسط الفني بالقاهرة عقب ظهورها في مسلسل “الناظر”، و”الجزيرة 1″، و”ورقة شفرة”، ومسلسل “الكبير أوي 3″، ومسلسل “نيللي وشريهان”، لكنها اختتمت مسيرتها الفنية بظهورها في مسلسل “موضوع عائلي 2”.