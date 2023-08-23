المطاعم الشعبية بجدة وجهة مفضلة للزوار والسائحين

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تعد المطاعم الشعبية بجدة من الوجهات التي يقبل عليها عدد من الزوار من داخل المملكة والسائحين من مختلف دول العالم، الذين يتوافدون على المحافظة طوال العام، ضمن جولاتهم السياحية التي تكتمل بتجربة أصناف وأطباق مختلفة من الأطعمة التي تقدمها تلك المطاعم.

وتركز معظم المطاعم الشعبية في تصاميم ديكوراتها الخارجية والداخلية، على نماذج مستوحاة من التراث الوطني الذي يمثل عددًا من مناطق المملكة المختلفة، مما أسهم في إقبال السائحين عليها للتعرف على تفاصيل ومكونات ما تنفرد به هذه المطاعم من مأكولات ومشروبات شعبية.

وتبرز ” الكبسة ” باللحم أو الدجاج ضمن قائمة الأطعمة المرغوبة في معظم المطاعم، إلى جانب ” السليق ” بما يتضمنه من مكونات الحليب والسمن، التي تجعل منه تجربة فريدة، إلى جانب ” الحنيذ ” الذي يتم تجهيزه داخل التنور وتضاف إليه أعواد المرخ لتكسبه نكهة مميزة، وكذلك طبق الصيادية الذي يدخل السمك والأرز في إعداده، حيث تشكل هذه الأصناف أهم المأكولات الشعبية التي تلقى شهرة واسعة بين الزوار والسائحين.

وتعد ” العريكة ” من الأكلات الإضافية التي تضاف للأطباق الرئيسية بمذاقها الحلو مع العسل والتمر، و” العصيد ” التي تتكون من دقيق القمح المصبوخ وتقدم مع المرق واللحم ، و” الجريش ” الذي يضاف إليه اللبن في بعض الأحيان ، و” خبز التنور ” الذي يعد اختيارًا مفضلًا لأغلب الزبائن خاصة مع ” المقلقل ” و” الكبدة “، والإيدامات بأنواعها المختلفة ” المشكل و” الخضار ” التي يتصدرها إيدام ” الملوخية ” الذي يصنف من الأطباق الشعبية وتلقى رواجًا بين رواد المطاعم .