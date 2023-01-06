المطية “غلا” الأسرع في الأشواط المسائية بسباق الهجن في مهرجان الإبل

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حققت المطية “غلا ” للقطري حمد جار الله البريدي أفضل توقيت في الأشواط المسائية في فئة (اللقايا- بكار وقعدان ) بزمن 7:58:638 دقائق خلال الشوط الثالث في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.

وحقق المراكز الأولى في باقي الأشواط كلٌ من سهيل الرملي محمد العامري ، وعقاب سليم الدهاسي ، ومشعل جار الله أبو شريدة ، وعبدالهادي راشد المري، وناصر سعود آل شافي، وعتيق فران المري، وهادي سالم المري ، ومحمد ناصر المري ، وحمد محمد المري ، وحسين علي المري.