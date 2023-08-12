المطية “قطنة” تحقق التوقيت الأفضل في منافسات الحيل والزمول

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حققت المطية “قطنة” لمالكها سهيل العامري ، التوقيت الأفضل في منافسات الحيل والزمول على ميدان الطائف لسباقات الهجن، وذلك في ختام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن.

ونجحت “قطنة” في كسب الشوط الـ 11 في الفترة الصباحية في اليوم الختامي للمرحلة بتسجيلها زمناً قدره 7:45.251 دقيقة، فيما حققت المطية “الظبي” لمالكها سالم سيف علي سويلم ثاني أفضل توقيت بزمن قدره 7:46.858 دقيقة، وحققت المطية “الراوي” لمالكها رائد المرواني الجهني ثالث أفضل توقيت بزمن قدره 7:54.743 دقيقة.

وخاضت فئة الحيل والزمول والبالغ عددها 371 مطية 20 شوطاً، قطعت من خلالها المطايا 100 كلم، مسافة كل شوط 5 كلم.

وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان مشاركة 10396 مطية بصفته رقماً قياسياً في المرحلة الأولى بمشاركة أكثر من 10 دول.

من جهته، تنطلق منافسات المرحلة النهائية في الـ 28 من الشهر الجاري، وستشهد منافساتها إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري مخصص للنساء بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال، عقب ذلك استحدثت اللجنة المنظمة للمهرجان وبالتعاون مع الاتحاد الدولي ” ICRF ” إقامة المارثون.