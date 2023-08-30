المطية “هقوة” تحقق أفضل توقيت في افتتاح فئة الـ “حقايق” في مهرجان ولي العهد للهجن

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حققت المطية “هقوة” لمالكها جابر بن سالم الجربوع،التوقيت الأفضل في اليوم الأول منافسات فئة الـ “حقائق” ضمن المرحلة النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي، كما نجحت “هقوة” في تحقيق لقب الشوط الأول والرئيسي خلال الفترة الصباحية اليوم،وبزمن وقدره 2:55.156 دقيقة وبمسافة (2 كيلو متر)،فيما حققت المطية “هدلان” لمالكها جابر بن عبد الله الشمري ثاني أفضل زمن،بزمن وقدره 2:56.323 دقيقة،وجاءت المطية “بروق” لمالكها القطري حمد بن عبد الله قرح،ثالث أفضل رقم وبزمن قدره 3:00.069 دقائق.

وشارك في منافسات فئة الـ “حقائق” اليوم 1361 مطية تضمنتهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة،بواقع 798 مطية في الفترة الصباحية، 563 مطية في الفترة المسائية.