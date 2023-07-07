المطيري: السعوديات بمراتب وزارية وسفراء

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استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، جهودَ المملكة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية “التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في أنظمة صنع القرار”، التي نظمتها البعثة الدائمة للملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالشراكة مع “لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على هامش أعمال الدورة الـ (53) لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت “المطيري”، أن المملكة وضعت عددًا من المبادرات الداعمة للسياسات المتعلقة بالمرأة، التي أسهمت في وصول السعوديات لمناصب عليا بمراتب وزارية وسفراء، إضافة إلى عضوية مجلس الشورى.

وأضافت، أن المرأة في المملكة شكَّلت العام الماضي 41% من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، وتم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات “قياديات”؛ بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، وتوثيق قصص نجاحهن.

وأشارت إلى أن المملكة، تمضي قدماً في معالجة التحديات، خاصة أنه صدر عدد من التشريعات والإجراءات؛ بهدف دعم المرأة في بيئة الأعمال، ومن أبرزها المساواة في الأجور، وإجراءات حماية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج “وصول”، الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80% من كلفة تنقلات العاملات، إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء آفاق التعاون بين المملكة ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتأكيد أهمية التواصل الفعَّال بين الجانبين، إضافةً إلى مناقشة أبرز التطورات والإصلاحات التي حققتها التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام في المملكة.