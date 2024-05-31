المطيري يشيد بالاتحاد العربي للإعلام السياحي .. ويهنىء المجلس الجديد برئاسة الدكتور صباح علال

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عقد أيمن العلى نائب رئيس الاتحاد العربى للإعلام السياحى اجتماعا مع وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري الذى أشاد بأهداف الاتحاد العربي للإعلام السياحي عضو ملتقى الاتحادات العربية بالجامعة العربية معربا عن أمله فى أن يحقق أهدافه بما يصب فى مصلحة الدول العربية.

وأطلع نائب رئيس الاتحاد عن دول آسيا ايمن العلي الوزير على أهداف وأعمال الاتحاد الذي يضم في عضويته إعلاميين وصحافيين وصانعي محتوى ومصورين من 16 دولة عربية من بينها الكويت.

واكد الوزير المطيري كامل دعمه للاتحاد وهنأ نائب رئيس الاتحاد العلي والأعضاء الذين يمثلون الكويت بالاتحاد.

وثمن وزير الاعلام الكويتي خطة العمل الخاصة بالأعضاء في الكويت مشيدا بالتزام الأعضاء بمعايير الصحافة والإعلام الهادف الذي يحقق طموحات دولة الكويت.

يذكر أن معالي وزير الاعلام الكويتي المطيري سبق قد التقى السيد رئيس الاتحاد العربي للاعلام السياحي الدكتور صباح علال زاير خلال المؤتمرات الخاصة باجتماعات وزراء الإعلام العرب في الكويت وتونس وغيرها من الدول العربية.