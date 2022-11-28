المظاهرات الإيرانية ..المدن الإيرانية تنتفض والمتظاهرون يحرقون صور خامنئي

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شهدت عدة مناطق في طهران مثل ستار خان، وجادة فردوس، وشهرآر، احتجاجات بالشوارع، وفقًا لمقاطع فيديو وتقارير نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهدت مدن قلعة حسن خان، ويزد ورامسر ورشت احتجاجات متفرقة، وفي مدينة آبدانان بمحافظة إيلام، غربي إيران، أشعل الأهالي النار ونظموا مظاهرات في الشوارع مرددين هتافات مناهضة لمرشد النظام الإيراني “علي خامنئي”.

ومن بين شعارات المحتجين في المدن الإيرانية “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي” و”أيها الإيراني الغيور نريد دعمك اليوم”.

وفي عدد من المدن، اشعل المتظاهرون النار لافتات علي خامنئي و الخميني وقاسم سليماني أو رشوا علیها الطلاء الأحمر کرمز علی الدم.

وبحسب إعلان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، قُتل ما لا يقل عن 451 متظاهرا، بينهم 63 طفلا، منذ بداية الاحتجاجات العامة في إيران حتى أمس الأحد 27 نوفمبر.