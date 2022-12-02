المعاناة مستمرة.. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على الشاب الفلسطيني وأصابته، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول لإنقاذ حياته، كما أغلقت القوات منطقة حوارة التي استشهد فيها الشاب الفلسطيني، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها .واستمرارًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، هدمت قوات الاحتلال عشرين منزلاً، واعتقلت 123 فلسطينيًا في مدينة القدس المحتلة الشهر الماضي، خلال عمليات اقتحام ومداهمات واسعة.

اعتقال 123 فلسطينيًا بينهم 33 طفلاً

وأفاد مركز وادي حلوة في القدس المحتلة في تقرير اليوم، أن عمليات الهدم الشهر الماضي طالت 11 منشأة تجارية وصناعية وتسع منازل، بالإضافة لاعتقال 123 فلسطينيا بينهم 33 طفلاً.

إقامة 9 آلاف وحدة استيطانية

من جانبها، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير أن قوات الاحتلال صادق على إقامة 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي قلنديا شمال القدس المحتلة، وأن مخططات التنفيذ تمت المصادقة عليها بهدف إحكام الإغلاق على مدينة القدس المحتلة من الجهة الشمالية.

قمع الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان

يأتي هذا تزامنًا مع إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان.