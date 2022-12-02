المعاناة مستمرة.. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً

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استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
اعتقال 123 فلسطينيًا بينهم 33 طفلاً
وأفاد مركز وادي حلوة في القدس المحتلة في تقرير اليوم، أن عمليات الهدم الشهر الماضي طالت 11 منشأة تجارية وصناعية وتسع منازل، بالإضافة لاعتقال 123 فلسطينيا بينهم 33 طفلاً.
إقامة 9 آلاف وحدة استيطانية
من جانبها، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير أن قوات الاحتلال صادق على إقامة 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي قلنديا شمال القدس المحتلة، وأن مخططات التنفيذ تمت المصادقة عليها بهدف إحكام الإغلاق على مدينة القدس المحتلة من الجهة الشمالية.
قمع الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان
يأتي هذا تزامنًا مع إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان.