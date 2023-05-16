المعتمرون السودانيون يشكرون الشعب السعودي على استقبالهم.. ويشيدون بدور منصة “أبشر” و”ساهم” خلال فترة إقامتهم (فيديو)

نشرت قناة العربية مداخلة بعض المعتمرين السودانيين الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم الشديدين للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، كما أشادوا بدور منصة “أبشر”، و”ساهم” خلال فترة إقامتهم في المملكة.

وقال أحد المعتمرين السودانيين أنه أدى العمرة ولم ينقصه أي شيء، موضحا أنه لم تكن هناك أي مشكلات أو عراقيل، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما قدموه لشعب وأهل السودان في أزمته الراهنة، من خدمات مجانية دون مقابل.

وأشادت سيدة سودانية بدور منصة “أبشر”، و”ساهم” على ما تقدمانه من خدمات متعددة للشعب السوداني، مشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالوقوف وتوفير الدعم الكامل للأشقاء السودانيين.

كما وجه مواطن سوداني الشكر لشعب المملكة الذي وصفه بأنه شعب معطاء وكريم، موضحا أن الحكومة السعودية توفر لهم سبل الراحة، بالإضافة لوجود صندق شكاوى للسودانيين داخل المملكة، وتقديم الخدمات العلاجية، وتوفير الأدوية للازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوزيع الوجبات دون مقابل.