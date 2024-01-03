المعرض المتنقل لهيئة فنون الطهي … يحط رحاله في تبوك ضمن جولتها الرابعة

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انطلقت بمدينة تبوك اليوم, فعاليات المعرض المتنقل عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية, الذي تنظمه هيئة فنون الطهي, ويستمر خمسة أيام, في كلٍ من الحكير مول يومي الثلاثاء والأربعاء وتبوك بارك أيام الخميس والجمعة والسبت.

وشهد اليوم الأول عرضًا تعريفيًا بمبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق” وجملة من الفعاليات والأنشطة، شملت عروضًا للطهي وتحضير الأطباق وتذوقها، بالإضافة إلى ألعابٍ تفاعلية على شاشات عالية الجودة، وتسجيلٍ تعليميٍ للطهي التقليدي التراثي.

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال معرض الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية المتنقل إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ؛ بهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وخلق تجربةٍ استثنائية لزوّار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.

يذكر أن المعرض المتنقل بدأ رحلته من مدينة الرياض مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وانتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، ومن ثم المدينة المنورة، وحاليًا بتبوك، وبعدها ينتقل إلى الجوف، ومنها إلى الحدود الشمالية التي سيتجه منها إلى حائل، ومن ثم القصيم، وبعدها إلى المنطقة الشرقية، ومنها إلى نجران، ثم جازان، مرورًا بعسير، لينهي رحلته التي تصل مدتها إلى سبعة أشهرٍ بالباحة.