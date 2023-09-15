المعرض والمتحف المصاحب لقمة العلا العالمية للآثار يُعرّف الزوار على التراث الثقافي للمحافظة عبر التاريخ

المناطق _ واس

حظي المعرض والمتحف الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على هامش قمة العلا العالمية للآثار، حضوراً لافتاً من قبل الزوار والمشاركين في القمة.

ويسلط المعرض والمتحف الضوء على تاريخ محافظة العلا وثقافتها، حيث يضم عدداً من القطع والمقتنيات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، إضافة إلى المخطط التعريفي لرحلة عبر الزمن‬، والذي يهدف لإحياء وتأهيل المواقع الأثرية لتكون العلا وجهة عالمية رائدة للثقافة والسياحة والفنون، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية “واس” خلال زيارتها للمعرض والمتحف بعض اللقطات لمقتنياته التراثية النادرة.