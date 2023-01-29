المعهد السعودي التقني للتعدين يوفر وظائف شاغرة ..التفاصيل ورابط التقديم

المناطق_الرياض
أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بعرعر، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدرب تعدين:
– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة التعدين.
2- مدرب ميكانيكا:
– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة الميكانيكا.
3- مدرب كيمياء:
– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة الكيمياء.
الشروط المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس / الماجستير في التخصصات التالية : هندسة الميكانيكا – هندسة التعدين – هندسة الكيمياء.
3- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريب.
4- يفضل اجتياز اختبار ايلتس بدرجة 1 أو أكثر أو درجة 70 في اختبار التوفل.
5- اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات يجريها القسم المختص.
6- اجتياز الفحص الطبي.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا