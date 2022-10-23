المعهد الصناعي الثانوي بالباحة يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم

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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالباحة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي، لخريجي الكفاءة المتوسطة والأول ثانوي والثاني ثانوي للبنين.

وتشمل الدبلومات المتاحة تخصصات الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات, والإلكترونيات، والحاسب الآلي، وميكانيكا الإنتاج، والتبريد والتكييف، حيث يحصل المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال، وله أولوية القبول في الكلية التقنية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبيّن المعهد أنه يمكن التقديم من خلال بوابة “قبولي”.