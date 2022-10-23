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المعهد الصناعي الثانوي بالباحة يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 أكتوبر 2022 - 11:59 صباحًا

المناطق_الباحة

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالباحة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي، لخريجي الكفاءة المتوسطة والأول ثانوي والثاني ثانوي للبنين.

وتشمل الدبلومات المتاحة تخصصات الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات, والإلكترونيات، والحاسب الآلي، وميكانيكا الإنتاج، والتبريد والتكييف، حيث يحصل المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال، وله أولوية القبول في الكلية التقنية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبيّن المعهد أنه يمكن التقديم من خلال بوابة “قبولي”.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 أكتوبر 2022 - 11:59 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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