المعهد الصناعي برفحاء يعلن عن بدء القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني للعام 1445هـ

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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء اليوم، بدء القبول المباشر للراغبين بالتسجيل في برامج المعهد الصناعي الثانوي المهنية للفصل التدريبي الثاني 1445هـ.

وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون بمقر المعهد في جميع برامج المعهد المهنية، بالإضافة لبرامج المعاهد الصناعية لفصل دراسي في تخصص الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف.

وأكد المعهد حرصه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال مدة التدريب، ومنحه فرصة مواصلة التدريب وأولوية القبول في الكليات التقنية.