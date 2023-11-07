المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم فنون البناء التقليدي

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احتفى المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم فنون البناء التقليدي البالغ عددهم 11 طالبًا وطالبة، بحضور الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتورة سوزان اليحيى وعدد من المهتمين بالفنون التقليدية وذلك بمقر المعهد بجدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للمعهد أن الهدف من البرنامج ليس تعليم الفنون التقليدية بل فهم التراث والفنون التقليدية كهوية حية في بيئة إبداعية ومحفزة تطور وتظهر القدرات الوطنية في الفنون التقليدية في السعودية.

وبينت أن البرنامج الذي يقدمه المعهد الملكي للفنون التقليدية في عامين دراسيين؛ يهدف إلى تطوير معارف الطلاب في التصميم والمهارات الحرفية للفنون ورفع الوعي بأهمية التراث الثقافي في البناء وتوطين حرف فنون البناء التقليدي وضمان استمراريتها، وتمكين الكوادر الوطنية من خلال الإعداد المعرفي والمهني في مجال البناء التقليدي، وتعليم مبادئ الزخرفة في الفنون التقليدية وتقديم برنامج يدمج الحرف ومبادئ التصميم النظرية والتطبيقات العملية وأصولها التكوينية والهندسية.

وتشمل الفنون التقليدية المدرجة في المعهد الملكي للفنون التقليدية السدو، والقط العسيري، والفخار، والبناء التقليدي، والأعمال المعدنية والخشبية والحجرية، والخط العربي، والتطريز والمنسوجات، والخوص والفنون الأدائية، إضافة إلى تقديم برامج التعليم المستمر والدورات القصيرة والتخصصية وبرامج التلمذة من 6 – 9 أشهر، والبرامج الأكاديمية التي تبدأ من سنتين فأكثر.