المعهد الملكي للفنون التقليدية يطلق عرض “التقاء – الفنون السعودية الكورية”

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أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم، عرض “التقاء – الفنون السعودية الكورية”، بالشراكة مع جامعة كوريا الوطنية للفنون، وهو العرض الأول من نوعه في المملكة، وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة, القاعة الحمراء بمدينة الرياض، ويستمر ثلاثة أيام.

ويتيح العرض للحضور فرصة استكشاف تنوع الفنون السعودية والكورية، حيث يقدم باقة متنوعة من العروض المسرحية والأدائية المدمجة التي تستعرض 5 فنون أدائية سعودية و5 فنون أدائية كورية، مُعززةً بعمق المعرفة الثقافية والفنية.

ويُختتم بفن أدائي مدمج يجمع بين الخطوات والإيقاعات المستمدة من الثقافتين، بالإضافة إلى معرض فني مصاحب يحتوي على فنون تقليدية في مجالات مُختلفة مثل المعادن والفخار، والأعمال الخشبية، والتطريز اليدوي، لتروي هذه الأعمال الفنية قصة التقاء الفن بالفنانين.

ويشاهد زوّار التقاء 50 مؤديًا من السعودية وكوريا الجنوبية، مشتملين على فنانين من المعهد الملكي للفنون التقليدية ومن مدرسة الفنون الأدائية في جامعة كوريا الوطنية للفنون، ويعكس الجانب السعودي من العرض المسرحي التنوع الثقافي للمملكة من خلال استعراض فنون متنوعة، مثل: السامري، الدحة، الليوة، والخطوة، والخبيتي.

ويقدم هذا الحدث الثقافي رحلة فريدة تمزج بين التراث والحداثة في تجربة فنية استثنائية، مع وجود أبرز القيادات في القطاع الثقافي الذين سيقدمون دعمهم الكامل لهذه المبادرة الرائدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للمعهد الملكي الدكتورة سوزان اليحيى، أن العرض يسهم في تعزيز الحراك الفني والتبادل الثقافي العالمي في المملكة، ويصنع محطة التقاء بين الفنون التقليدية لمختلف الدول على المستوى المحلي والعالمي، كما يرفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية، ونشرها، والتعريف بها محليًا ودوليًا.