المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يعلن إطلاق المسار الثاني من مبادرة “التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية”

المناطق-واس

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن إطلاق المسار الثاني من مبادرة ” التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية”، “مسار مهارات أساسية للقيادات التعليمية”، بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني @NCEL_SA ، الذي يهدف إلى تنمية قدرات القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة من شاغلي الوظائف التعليمية، ويُمكنّ من تطوير مهارات أساسية في مجال القيادة.

ويعتمـد المسار على التدريب الإلكتروني المرن “غير المتزامن”، حيث يمتد لفترة زمنية تصل إلى (أربعة) أشهر كحد أقصى، تحتسب بدءاً من تاريخ الالتحاق بالمسار، وبنهاية المسار يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بواقع (80) ساعة تطوير مهني، تحتسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني Future X ، كما أن البرامج المقدمة ضمن المسار من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكن من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يُنتهى منه بنجاح.

وأشار المعهد إلى أن التسجيل متاح من يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى السبت 25 / 1 / 1445هـ على الرابط:

https://forms.nelc.gov.sa/ar/form_niepd1، وستعلن أسماء المقبولين في المسار التدريبي يوم الاثنين 27 / 1 / 1445هـ، عبر رسائل البريد الإلكتروني.

ودعا المعهد، القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة من شاغلي الوظائف التعليمية، للتسجيل في المسار الثاني من مبادرة “التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية”، مسار “مهارات أساسية للقيادات التعليمية”، التي يقدمها ويشرف عليها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

يذكر أن هذه البرامج تأتي في إطار خطط المعهد لتطوير مهارات القيادات التعليمية في مجالات علمية متخصصة، وتفعيلاً للشراكة بين المعهد والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.