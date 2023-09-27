“المعيوف” يقود الاتحاد لثمن نهائي كأس الملك

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تمكن حارس فريق الاتحاد عبدالله المعيوف من قيادة فريقه إلى الفوز على فريق الخلود بركلات الترجيح 7 – 6 في مباراة جمعتهما على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس لحساب دور الـ 31 من كأس خادم الحرمين الشريفين “موسم 2023 – 2024″، لينضم الاتحاد إلى الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من المسابقة.

وكان الاتحاد قد تقدم بهدف في الدقيقة 18، أحرزه مدافع الخلود روبيرتو دياز بالخطأ في مرماه، أثناء محاولة إبعاد تمريرة عرضية من صالح العمري، قبل أن يعادل ماريانو النتيجة بهدف لصالح الخلود في الدقيقة 41، بعد تلقي تمريرة عرضية طويلة، أخطأ مدافع الاتحاد أحمد بامسعود في إبعادها، ليتمكن ماريانو من تسديدها في شباك الحارس عبد الله المعيوف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد أن ظل التعادل حاضراً طوال شوطي المباراة وشوطيها الإضافيين، وهي ما استطاع أن ينجح فيها الاتحاد بعد تألق الحارس عبدالله المعيوف خلال مجريات هذه الركلات.