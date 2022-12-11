المغرب تحقق رقم قياسي بكأس العالم 2022

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف نهائي ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على البرتغال بهجف نظيف في ثمن نهائي بطولة كأس العالم،في المباراة التي جمعت المنتخبين على الملعب الثمامة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

المنتخب المغربي، أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للمربع الذهبي بنهائيات كأس العالم على مدار الـ22 نسخة سابقة، حيث قدم أداء مميز خلال مشوار البطولة ليحقق إنجاز تاريخي بتأهله للمربع الذهبي.

ويواجه أسود الأطلس المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق المغرب رقم قياسي خلال مشاركته ببطولة كأس العالم، حيث أصبح المنتخب الوحيد في كأس العالم الذي حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من أصل خمس مواجهات خاضها منذ الجولة الأولى بمونديال قطر حتى الوصول للمربع الذهبي.

تاريخ المواجهات بين المغرب وفرنسا قبل موقعتهما بنصف نهائي كأس العالم