المغرب: سنقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال

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فيما لا يزال المغرب تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، أكدت الحكومة أنها ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد: “سنوفر النفقات اللازمة لإغاثة المتضررين من الزلزال”.

فيما أضاف: “نرحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف أنحاء العالم”.

4 عروض مساعدة

بدورها أعلنت وزارة الداخلية أن المغرب قرر الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقالت في بيان إن “السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ”، وفق فرانس برس.

2122 قتيلاً

يشار إلى أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية ليل الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلاً على الأقل حتى عصر الأحد، حسب وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان: “في حصيلة مؤقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصراً (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصاً، وعدد الجرحى 2421”.

كما أضافت أن السلطات “تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.