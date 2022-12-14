المغرب ضد فرنسا.. استنفار أمنى واسع بالعاصمة باريس

يخوض منتخب المغرب مواجهة قوية للغاية أمام منتخب فرنسا حامل اللقب في النسخة السابقة، وذلك في الدور نصف النهائي بكأس العالم، السبت على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية.

ومع اقتراب موعد المباراة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس استنفار أمني واسع للغاية تجنبا لحدوث أي أعمال شغف محتملة بعد مباراة المغرب ضد فرنسا، وذلك على غرار ما حدث خلال الأيام السابقة.

ووفقا لصحبفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن السلطات الأمنية الفرنسية حشدت 10 آلاف شرطي لمباراة نصف نهائي المونديال، بينهم 5000 شرطي في منطقة باريس .

وقررت السلطات الأمنية الفرنسية إغلاق شارع الشانزليزيه الشهير أمام حركة المرور كما لن يجري إغلاق أي محطة مترو، عكس ما روج في وقت سابق.