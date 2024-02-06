المفتش العام الإسباني يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024

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زار المفتش العام ومدير العمليات والتحول الرقمي بمملكة إسبانيا توماس فنسنت ركلمي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2024 م في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

واطلع الوزير، على خطط تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لوزارة الداخلية، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة – رعاها الله – بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، بمشاركة أكثر من (750) جهة عارضة، و(45) دولة، و(115) وفدًا.