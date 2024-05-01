المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع تبوك للعام 2023م

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استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة, مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة تبوك فيصل الجهني الذي سلّم لسماحته التقرير الختامي للفرع لعام 2023م.

و استمع سماحته إلى شرح عن ماقام به الفرع خلال العام من مبادرات لخدمة المواطنين والمقيمين تيسيراً لأمورهم, معرباً عن شكره لمدير عام الفرع على ما يقدمه الفرع من جهود ومشاركات.

من جهة أخرى استقبل معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة تبوك فيصل الجهني الذي سلّم لمعاليه التقرير الختامي للفرع لعام 2023م.

وأشاد معاليه بماعمله الفرع من جهود وأعمال خلال العام وشكر مدير عام الفرع والعاملين فيه على ماقدموه من جهود ومبادات لخدمة أهالي المنطقة.