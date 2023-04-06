المفوضية الأوروبية: علاقتنا بالصين ستضرر بشدة إذا أرسلت أسلحة إلى روسيا

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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة إلى بكين اليوم الحكومة الصينية من إرسال أسلحة إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك سيضر بشدة بالعلاقات بين بروكسل وبكين.

ورحبت المسؤولة الأوروبية بالموقف الإيجابي الذي اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمتهما التي شارك فيها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أبدى فيها استعداده للاتصال بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يحين الوقت.

وبحسب “الفرنسية”، قالت أورسولا “كان مثيرا للاهتمام أن نسمع الرئيس شي يكرر رغبته في التحدث مع زيلينسكي، عندما يصبح الظرف والوقت مناسبين. أعتقد أن هذا عنصر إيجابي.