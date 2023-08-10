المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحذر دول العالم من التغيّر المناخي بعد زيارته للعراق ورؤيته لتأثيره المدمر

نشرت قناة “الحدث” فيديوجراف، يكشف عن موجة حر شديدة تتعرض لها بلاد الرافدين.

وذكرت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حذر دول العالم من التغير المناخي بعد زيارته إلى العراق، بسبب تأثيرة المدمر.

وبينت أنه قال إن التغيير المناخي يعد بمثابة إنذار للعالم أجمع من أجل معالجة كافة الانبعاثات الكربونية والمخلفات التي تضر بحرارة الكوكب.

وأفادت بأن العراق يعد البلد الخامس عالميا في الشعور بالتغير في المناخ.