المفوض العام للأونروا: الوقود لدى المنظمة في غزة سينفد خلال 3 أيام

المناطق_واس

أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الوقود لدى الوكالة الأممية سينفد في غضون ثلاثة أيام.

وأضاف لازاريني في بيان أصدره مساء الأحد، أنه بدون الوقود لن يكون هناك ماء، ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة، مشدداً على أنه بدون الوقود “لن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها, وبدون الوقود لن تكون هناك مساعدات إنسانية”.

ونبّه إلى أن عدم وجود وقود سيفضي إلى المزيد من “خنق” الأطفال والنساء وسكان غزة، داعياً جميع الأطراف وكل من يستطيع التأثير عليها إلى السماح فوراً بدخول إمدادات الوقود إلى القطاع وضمان استخدامه بشكل صارم لمنع انهيار الاستجابة الإنسانية.

وأعلن لازاريني أن الأونروا حالياً تستضيف في منشآتها أكثر من نصف مليون شخص من أصل حوالي مليون نازح في مختلف أنحاء قطاع غزة.