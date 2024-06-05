المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يطلق أولى ورش عمله مع مكونات المجتمع المحلي

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية ورئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، انطلقت اليوم في مدينة عرعر الورشة الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية مع مكونات المجتمع المحلي في المنطقة، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمجتمع المحلي، والجمعيات المختصة ، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين.

وناقشت الورشة التي قدمها المندس عبدالمجيد الحازمي من مركز دعم هيئات التطوير وممثل المكتب الاستراتيجي بالمنطقة والفريق الاستشاري، التوجه الاستراتيجي للمكتب بتفعيل التنسيق مع الجهات الحكومية ومكونات المجتمع المحلي لدعم التنمية ورفع مستوى جودة الحياة في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها، بما يتواءم مع احتياجات المنطقة وتطلعاتها المستقبلية، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.