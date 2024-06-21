المكسيك تسجّل 155 حالة وفاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة منذ مارس الماضي

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سجّلت المكسيك 155 حالة وفاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة منذ شهر مارس الماضي، من بينها 30 حالة الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية في تقريرها الأسبوعي أن 2567 شخصًا على الأقل عانوا من مشكلة صحية مرتبطة بالحرارة المرتفعة منذ 17 مارس الماضي، محذرة من أن معظم المناطق ستستمر في مواجهة درجات حرارة مرتفعة.

وحطّمت 10 مدن مكسيكية المستويات القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في شهر مايو، مع أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجّلت في مدينة مكسيكو في 25 مايو، فيما انخفضت المياه في الكثير من السدود إلى مستويات حرجة، رغم هطول الأمطار في بعض المناطق التي ضربتها العاصفة المدارية “ألبرتو” هذا الأسبوع.