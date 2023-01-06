المكسيك تقبض على ابن امبراطور المخدرات “إل تشابو” وتفجر موجة عنف

المناطق_متابعات

ألقت قوات الأمن في المكسيك القبض على أوفيديو جوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات وابن امبراطور المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم “إل تشابو”، مما أثار موجة من العنف أجبرت السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان.

يأتي هذا بعد ثلاث سنوات من عملية فاشلة لاعتقال أوفيديو انتهت بانتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور التي اضطرت للإفراج عنه بسبب العنف.

وقال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن ألقت القبض على العضو البارز في عصابة سينالوا البالغ من العمر 32 عاما.

وأضاف أن أوفيديو، الذي كان هاربا من العدالة منذ محاولة الاعتقال السابقة، محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.

وبدا أن المقاطع المصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها بعد تُظهر قتالا عنيفا خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية في ولاية سينالوا بشمال المكسيك حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.

وقالت حكومة الولاية إن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات.

ولحقت أضرار بمطار المدينة بسبب العنف، إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى.

كما قالت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان وفي مدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.

وتم اعتقال أوفيديو لفترة وجيزة في عام 2019 ولكن تم إطلاق سراحه بسرعة لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان. وأصبح أوفيديو شخصية رئيسية في العصابة منذ اعتقال والده.

ويأتي أحدث اعتقال له قبل قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل، والتي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن قضايا أمنية على جدول الأعمال.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليمه للولايات المتحدة مثل والده، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس بولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية الأمريكية تأمينا.

وأدتى ارتفاع الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على المكسيك لمحاربة التنظيمات المسؤولة عن إنتاجها وشحنها، مثل عصابة سينالوا.

والعصابة من أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم.

* على السكان التزام منازلهم

كانت قوات الأمن تحاول صباح اليوم الخميس احتواء رد فعل عنيف من شركاء جوزمان على اعتقاله في منطقة كولياكان.

وتناثرت سيارات محترقة في الشوارع وقام رجال إنفاذ القانون المدججون بالسلاح بدوريات.