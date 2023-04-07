الملاعب الرياضية بالجوف .. متنفس للشباب والأشبال في أمسيات شهر رمضان المبارك

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باتت الملاعب الرياضية في منطقة الجوف متنفسًا في ليالي شهر رمضان المبارك يستقطب عشاق الرياضة وممارسة كرة القدم في الهواء الطلق، حيث تشهد الملاعب إقبالًا لافتًا من مختلف الفئات العمرية خاصة الشباب والأشبال.

ويتوافد العديد من أبناء المنطقة خلال ليالي شهر رمضان المبارك على الملاعب التي هيأتها أمانة المنطقة ومنها 42 ملعبًا نفذتها الأمانة وبلدياتها خلال الفترة الماضية في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز منطقة الجوف، بالإضافة إلى الملاعب والمراكز الرياضية الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص، حيث يستمتعون بلعب المباريات والتمارين الجماعية مع الأصدقاء والزملاء والمعارف، كما تتيح الملاعب لروادها تبادل الأحاديث والأنس مع الأصدقاء قبل وبعد ممارسة اللعب والتمارين حيث تتيح فرصة للتجمع والاستفادة من الوقت لتحسين الصحة البدنية والذهنية والمحافظة على النشاط والحيوية.

وتعمل أمانة الجوف على تأهيل وصيانة جميع ملاعب الأحياء وإنارتها بالوحدات الحديثة الموفرة للطاقة من نوع led، حيث تعمل الأمانة على تأهيل المرافق العامة وصيانتها وتنفيذ المشروعات التطويرية دوريا ضمن خطط الأمانة وبرامجها لتطوير وتوفير الخدمات للمستفيدين.