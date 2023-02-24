الملاكمون المشاركون في “نزال الحقيقة” يَعِدُون جماهيرَهم بليلة استثنائية على حلبة الدرعية

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يترقَّب الجمهور الرياضي من عشاق رياضة الملاكمة “نزال الحقيقة” بين الأمريكي “جيك بول” والبريطاني “تومي فيوري” الذي تستضيفه المملكة ضمن فعاليات موسم الدرعية الأحد المقبل، على حلبة الدرعية.

ويعدُّ هذا النزال المرتقب، الذي أطلق عليه اسم “نزال الحقيقة”، أحدث وأكثر مواجهة رياضية ترقباً من قبل جمهور لعبة الملاكمة؛نظراً لكون الملاكمين لم يسجلا أي هزيمة في تاريخ نزالاتهما السابقة.

وحول ذلك، أثنى الأمريكي “جيك بول”- الذي يحمل في سجله 6 انتصارات دون هزائم، من بينها 4 بالضربة القاضية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض- على تنظيم المملكة هذا النزال، والحفاوة وحسن الاستقبال الذي لقيه وخصمه منذ وصولهما إلى أرض المملكة، متحدياً خصمه، بثقة أبداها في بداية حديثه عن هذا النزال، بأن مواجهته المرتقبة بفيوري، سيحسمها مبكراً بالضربة القاضية.

من جانبه،قلَّل البريطاني “تومي فيوري” من قدرة خصمه على مجاراته، وأن الانتصار سيكون حليفه، ليضيف هذا الانتصار إلى 8 انتصارات سبق أن حققها دون هزيمة، من بينها 4 بالضربة القاضية، منوِّهاً بالتنظيم والتجهيزات والاستعداد الذي يقدَّم من المنظمين في المملكة،الذي بات أمراً تتميز به المملكة، عطفاً على أحداث رياضية في أكثر من لعبة احتضنتها المملكة واستضافتها بصورة احترافية واستثنائية.

وعاد الأمريكي “جيك بول” ليؤكد أنه حقق نجاحاتٍ مذهلة في عالم الملاكمة الاحترافية، إذ يدخل هذا النزال بثقة كبيرة بعد فوزه في الجولة الأخيرة بالضربة القاضية على الملاكم المحترف في UFC أندرسون سيلفا في أكتوبر الماضي، ويسعى إلى تقديم أفضل عرض تحت الأضواء في حلبة الدرعية، واعداً محبيه بتقديم أداءٍ مذهل على الحلبة الأحد المقبل.

وفي الجهة المقابلة، يقف الملاكم البريطاني “تومي فيوري”، الأخ غير الشقيق لحامل لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل “تايسون فيوري”، ويمتلك سجلاً مذهلاً أيضاً. لافتاً الانتباه إلى الأرقام القياسيةً المميزةً التي حققها حتى الآن، إضافةً إلى كونه يحظى بدعمٍ قوي من مشجعيه؛ نظراً لتاريخ عائلته الكبير في رياضة الملاكمة وشعبيته الكبيرة، مؤكداً أنه يطمح إلى زيادة رصيده من الانتصارات، خاصةً وأن مستويات الحماس والترقب ازدادت بعد تأجيل هذا النزال مرتين.

يذكر أن المؤتمر الصحفي لهذا النزال شهد مشاركة ملاكمين مخضرمين أمثال بطل العالم في الوزن الثقيل “مايك تايسون”، الذي تناول في حديثه ذكريات من نزالاته، وأهم محطاته طوال مسيرته الرياضية، كما تحدث عن النزال المرتقب بين بول وفيوري.

وشهد المؤتمر الصحفي حديث عدد من الملاكمين الذين ستشهد حلبة الدرعية نزالاتهم، على هامش النزال الرئيس،بينهم ملاكمون سعوديون، وأظهروا جميعاً حالة من التحدي بينهم، منوهين بالأجواء والبيئة التنافسية التي لمسوها منذ وصولهم إلى المملكة، وجودة الترتيبات لنزلاتهم،مبدين سعادتهم بفرصة عيش تجربة احتفالية اجتماعية وطنية في المملكة تمثلت في احتفالات المملكة بيوم التأسيس، لاسيما وأنهم عرفوا أن الدرعية التي تستضيف نزالاتهم، كانت الانطلاقة لتأسيس بلد كريم وكبير ورائد في مجالات شتَّى مثل المملكة العربية السعودية.