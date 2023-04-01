الملاكم السعودي المعيوف يحقق فوزه الثالث في سجله الاحترافي

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فاز الملاكم السعودي زياد المعيوف اليوم، على خصمه البلغاري جورجي فيلشكوف بإجماع الحكام، وذلك ضمن النزالات الافتتاحية للحدث الرئيسي، الذي سيجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا بخصمه جيرماين فرانكلن، على حلبة O2 أرينا بلندن.

ويعتبر هذا الانتصار هو الثالث في سجل المعيوف الاحترافي دون تسجيل أي هزيمة، حيث سبق له المشاركة في نزال البحر الأحمر التاريخي بمدينة جدة صيف 2022، وفاز فيه بالضربة التقنية القاضية على منافسه المكسيكي جوزيه ألاتور، ليتوج بطلاً للجولة السادسة، التي أقيمت ضمن 10 نزالات ثانوية، ونزال الحقيقة الذي أقيم ضمن موسم الدرعية، وكسب خصمه الملاكم رونالد مارتينيز بإجماع الحكام.

ويحظى المعيوف بدعم من شركة تحدي المهارة بقيادة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز، باعتبارها الشركة المسوقة للاعب في هذه النزالات المهمة، وبمتابعة واهتمام وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للملاكمة.