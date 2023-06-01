الملتقى الدولي للألغام في أفريقيا يدعو إلى رفع التحفظ والسرية عن الأرشيف المتعلق بحقول الألغام

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دعا المشاركون في الملتقى الدولي “من أجل أفريقيا آمنة وخالية من الألغام” الذي اختتم أعماله الأربعاء بالجزائر إلى رفع التحفظ والسرية عن كل الأرشيف المتعلق بحقول الألغام لنزعها والتزام الدول بوضع حد للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة الناتجة عن الألغام ومخلفات الحروب.

وأكد المشاركون في الملتقى “ضرورة إنشاء لجان استشارية وعلمية لمتابعة ملف الألغام في جميع جوانبه مع الإسهام في إقامة برامج رقمية لمراقبة المواقع الملغمة والتدليل عليها، وتجنيب الساكنة مخاطرها”.

وتضمنت التوصيات العمل على توسيع دائرة الدول المصادقة على اتفاقية حظر الألغام وحثها على احترام أحكامها مع مواصلة الجهود للتكفل بأسر ضحايا الألغام وضمان حقوقهم، وإعداد قاعدة بيانات مصنفة تشمل مختلف المعطيات المتعلقة بنزع الألغام وضحاياها مع تكريس تعاون وثيق بين برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي والبرامج الوطنية لتعزيز القدرات وتعبئة الموارد في إزالة الألغام وفق المعايير الدولية والوطنية.

وتناول الملتقى الذي حضره ممثلو دول أفريقية وعربية وممثلين عن هيئات أممية وإقليمية ومنظمات غير حكومية مختلف التجارب في مكافحة الألغام خصوصاً التجارب الأفريقية الرائدة في مجال نزع الألغام.