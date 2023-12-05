الملتقى الدولي للسلامة المرورية يطرح حلولاً للوصول لصفر وفيات بحلول 2030

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طرح الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، خلال جلسة اليوم، بعنوان “التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عند تطبيقها في السلامة على الطرق)، العديد من الحلول للحد من الحوادث للوصول إلى وفيات صفر بحلول 2030م.

وقدم الدكتور سلفاتور ديمانو من جامعة كاتانيا، دراسة عن الذكاء الاصطناعي للكشف عن الحالات الخاطئة في قيادة الدراجات ورسم الخرائط للمواقع عالية الخطورة، ودراسة جمع البيانات والتعقب للتطبيقات لتحليل سلوكيات وسائل النقل.

وطرح الدكتور علاء خميس، من شركة جنرال موتور، موضوع (التنقل الذكي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلامة وعوامل التمكين)، من خلال التطرق للاقتصاد الدائري، والاتجاه نحو الكهرباء، ومشاريع تنقية الهواء في المدن من خلال التنقل الذكي الذي يعمل على زيادة السيارات ذاتية القيادة.

أما الدكتور محمد الحناوي، من مركز أبحاث الحوادث والسلامة على الطرق من ولاية كوينزلاند باستراليا، فتناول تقييم سلامة الطرق، وتحليل مشاكلها، وفلترة البيانات، والتحليل العشوائي للبيانات.

وتناولت الجلسة الفرص والحلول الذكية لتقليل عدد الحوادث والوصول إلى صفر وفيات، وتحليل الكاميرات للوقاية من الحوادث، وتحليل الكاميرات ثلاثية الابعاد السحابية وتحليلها، إلى جانب طرح استخدام التكنولوجيا التنبؤية التي تركز على المنهجيات قبل الحوادث بناء على البيانات المتوفرة.